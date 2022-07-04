Sarraf İhsan Gülderdi: “Altın fiyatları sakin seyrini koruyor”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı açıklama döviz fiyatlarını da etkiledi. Bu hareketlilikle birlikte altın fiyatlarının sakin seyirde devam ettiğini söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, “BDDK’nın yaptığı açıklamadan sonra döviz üzerinde 500 puanlık aşağı yönde hareketler gözlendi. 17,37’den dolar işlem görürken 16,80’e kadar bu düşmüştü. Bununla birlikte altın fiyatlarında da aşağı yönlü hareketler gözlendi. Çeyrek altın 1700 liradan 1600 liraya kadar düştü. Bu haftada sakin bir başlangıç yaptık. Geçen haftada ONS fiyatları 6 aylık dönemde ilk defa bin 800 doların altına indi. ONS fiyatı bin 785 Dolara kadar düşmüştü bu hafta tekrardan aynı yükselişe geçti. Bu saatten sonra ONS fiyatının bin 800 doların altında görme şansımız çok zor. Altın fiyatları da Dolar ve ONS fiyatlarına bağlı olarak yılsonunda bin 400’ün üzerinde görebiliriz” şeklinde konuştu.

Şuanda dükkanlarda çok fazla yoğunluk olmadığını dile getiren Gülderdi, “Dün çarşıda çok büyük bir kalabalık vardı. Özellikle yurtdışından gelen vatandaşlarımız gördük. Yurtdışından gelen vatandaşların genellikle restoranlarda, yeme içme sektörlerinde biraz daha aktif olduklarını gördük. Sarraflarda şuan için bir yoğunluk gözlenmedi. Büyük ihtimalle birçoğu daha gelmedi. Birkaç hafta içerisinde hepsinin geldiğini göreceğiz. Asıl yoğunluğu bayramdan sonra gözlemleyeceğiz” diye konuştu.

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde: Çeyrek altın: bin 615 lira, 22 ayar gram altın: 955 lira, Has altın: 985, ONS: bin 815 lira, Euro: 17,50 lira, Dolar: 16,80 lira.