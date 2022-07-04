Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın fiyatları sakin seyrini koruyor'

Güncel piyasayı değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) döviz üzerinden 500 puanlık aşağı yönde hareketler gözlendiğini söyledi. 

PAYLAŞ
  • 04.07.2022 17:58
  • Güncelleme: 04.07.2022 17:58
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın fiyatları sakin seyrini koruyor'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı açıklama döviz fiyatlarını da etkiledi. Bu hareketlilikle birlikte altın fiyatlarının sakin seyirde devam ettiğini söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, “BDDK’nın yaptığı açıklamadan sonra döviz üzerinde 500 puanlık aşağı yönde hareketler gözlendi. 17,37’den dolar işlem görürken 16,80’e kadar bu düşmüştü. Bununla birlikte altın fiyatlarında da aşağı yönlü hareketler gözlendi. Çeyrek altın 1700 liradan 1600 liraya kadar düştü. Bu haftada sakin bir başlangıç yaptık. Geçen haftada ONS fiyatları 6 aylık dönemde ilk defa bin 800 doların altına indi. ONS fiyatı bin 785 Dolara kadar düşmüştü bu hafta tekrardan aynı yükselişe geçti. Bu saatten sonra ONS fiyatının bin 800 doların altında görme şansımız çok zor. Altın fiyatları da Dolar ve ONS fiyatlarına bağlı olarak yılsonunda bin 400’ün üzerinde görebiliriz” şeklinde konuştu.  
Şuanda dükkanlarda çok fazla yoğunluk olmadığını dile getiren Gülderdi, “Dün çarşıda çok büyük bir kalabalık vardı. Özellikle yurtdışından gelen vatandaşlarımız gördük. Yurtdışından gelen vatandaşların genellikle restoranlarda, yeme içme sektörlerinde biraz daha aktif olduklarını gördük. Sarraflarda şuan için bir yoğunluk gözlenmedi. Büyük ihtimalle birçoğu daha gelmedi. Birkaç hafta içerisinde hepsinin geldiğini göreceğiz. Asıl yoğunluğu bayramdan sonra gözlemleyeceğiz” diye konuştu. 

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde: Çeyrek altın: bin 615 lira, 22 ayar gram altın: 955 lira, Has altın: 985, ONS: bin 815 lira, Euro: 17,50 lira, Dolar: 16,80 lira.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TÜMSİAD Kayseri Kariyer'de

TÜMSİAD Kayseri Kariyer'de

Başkan Büyükkkılıç, KAYMEK Yaz Kursları'nda öğrencilerle buluştu

Başkan Büyükkkılıç, KAYMEK Yaz Kursları'nda öğrencilerle buluştu

Kayseri sokaklarında huzuru 'güven timleri' sağlayacak

Kayseri sokaklarında huzuru 'güven timleri' sağlayacak

Hastayı bırakıp kavgaya tutuştular

Hastayı bırakıp kavgaya tutuştular

Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB'nin yeni yönetimini ağırladı

Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB'nin yeni yönetimini ağırladı

Teltik, LGS şampiyonlarını ağırladı

Teltik, LGS şampiyonlarını ağırladı

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

3
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

4
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

5
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

6
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niyazi Özcan vefat etti

Niyazi Özcan vefat etti

Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın fiyatları sakin seyrini koruyor'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Altın fiyatları sakin seyrini koruyor”

DAHA FAZLA
Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kayserispor'da futbolculara bayram izni 3 gün

Kayserispor’da futbolculara bayram izni 3 gün

Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane

Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane

Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Karaman, kazandığı tazminatları şehit ailelerine bağışladı

Karaman, kazandığı tazminatları şehit ailelerine bağışladı