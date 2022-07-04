Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Kayseri'de ağaca çıkan kedi ağaç dalları arasında mahsur kaldı. Kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
- 04.07.2022 17:53
- Güncelleme: 04.07.2022 17:54
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Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesi Kanal Caddesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde yer alan Gönül Apartmanı bahçesindeki badem ağacına çıkan yavru kedi inemedi. 5 metre yükseklikte mahsur kalan kedinin sesini duyan çevredekiler itfaiye haber verdi. İtfaiye tarafından mahsur kaldığı yerden indirilen kediyi çevrede bulunan bir vatandaş alarak yemek ve su verdi.
1ha
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