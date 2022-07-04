Kayserispor’da futbolculara bayram izni 3 gün

Sezona kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan Kayserispor, Cumartesi günü ikinci etap kampı için Erciyes’e geçmişti. Sarı kırmızılılar Cuma gününe kadar devam edecek daha sonra takıma 3 gün bayram izni verilecek. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kulüp hesabından görüntü yayınladı. Çağdaş Atan burada yaptığı konuşmada, “İlk etaba kendi tesislerimizde başladık. Cumartesi günü de Erciyes’e geldik. Geçen futbolcularıma da teşekkür ettim. Teknik adam olarak oyuncularımın antrenmana katılımı, konsantrasyonu ve birbirleriyle ilişkileri bakımından memnunum. İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. 8 Temmuz’a kadar sıkı şekilde çalışıp daha sonra oyuncularımıza bayram izni vereceğiz. 3 gün sonra tekrar toplanıp 25 Temmuz’a kadar burada kamp kapmayı planlıyoruz. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı