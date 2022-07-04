Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane

Kocasinan Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'ye 3 yeni kütüphane kazandıracaklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 04.07.2022 17:14
  • Güncelleme: 04.07.2022 17:24
Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye 3 yeni kütüphane kazandıracaklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında Kavakyazısı, Uğurevler, Saraybosna, Sümer, Beyazşehir, Kötügöller, Hacısakı, Bayramhacı ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşüldü. Toplan Maddelerinde yer alan Erkilet Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezinin, Erkiletli Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi olarak açılması, belediyeye tahsisi ile Yenişehir ve Fevziçakmak Mahallesinde bulunan taşınmazların kütüphanenin şubeleri olarak kullanılması amacıyla, belediye ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol yapılması, yapılacak protokolü imzalamaya belediye başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısının yetkilendirilmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Kayseri’ye 3 yeni kütüphane kazandıracaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hayırseverimiz tarafından Erkilet’e kütüphane yapılmış ve uzunca süre kütüphane bölgemize hizmet vermiştir. Hayırseverimizden Allah razı olsun. Günümüz şartlarına uygun olmayan binanın hem fiziki şartları hem de daha donanımlı bir kütüphaneye çevrilmesiyle ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu şehrimize 3 kütüphane kazandıracağız. Yenişehir, Fevziçakmak ve Erkilet olmak üzere 3 tane kütüphane şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TÜMSİAD Kayseri Kariyer'de

TÜMSİAD Kayseri Kariyer'de

Başkan Büyükkkılıç, KAYMEK Yaz Kursları'nda öğrencilerle buluştu

Başkan Büyükkkılıç, KAYMEK Yaz Kursları'nda öğrencilerle buluştu

Kayseri sokaklarında huzuru 'güven timleri' sağlayacak

Kayseri sokaklarında huzuru 'güven timleri' sağlayacak

Hastayı bırakıp kavgaya tutuştular

Hastayı bırakıp kavgaya tutuştular

Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB'nin yeni yönetimini ağırladı

Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB'nin yeni yönetimini ağırladı

Teltik, LGS şampiyonlarını ağırladı

Teltik, LGS şampiyonlarını ağırladı

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

3
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

4
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

5
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

6
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niyazi Özcan vefat etti

Niyazi Özcan vefat etti

Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın fiyatları sakin seyrini koruyor'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Altın fiyatları sakin seyrini koruyor”

DAHA FAZLA
Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kayserispor'da futbolculara bayram izni 3 gün

Kayserispor’da futbolculara bayram izni 3 gün

Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane

Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane

Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Karaman, kazandığı tazminatları şehit ailelerine bağışladı

Karaman, kazandığı tazminatları şehit ailelerine bağışladı