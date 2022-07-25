Sarraf Gülderdi: 'Şu an Euro'da toparlanma süreci var'

Güncel piyasayı değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, yeni haftada dolar ve euro paritesinde yukarı yönlü hareketler gözlemlediğini söyledi. 

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  • 25.07.2022 18:21
  • Güncelleme: 25.07.2022 18:21
Sarraf Gülderdi: 'Şu an Euro'da toparlanma süreci var'

Döviz piyasası, hareketli günler geçiriyor. Dolar karşısında durağan bir seyrin ardından euro tekrar toparlanmaya başladı. Dolar ve euro paritesinde yukarı yönlü hareketler gözlendiğini belirten Sarraf Gülderdi, “Haftaya pozitif başladık, özellikle dolar ve euro bölgesinde yukarı yönlü hareketler gözlemleniyor. Yüzde 1 ile 1,5 oranında yükselişle başladık. Dolar, euro paritesi geçen hafta itibariyle 1’di. Hatta dolar Euro’yu geçmişti. Ama şu an Euro’da tekrar toparlanma süreci var. Şu anda parite 1,02. Euro şu anda 18,30’dan satılırken, dolar 17,85’ten işlem görmekte. Ons fiyatı ise 1725 dolar seviyesinde devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘FED’İN 100 BAZ PUAN KADAR FAİZ ARTIRACAĞINI ÖN GÖRÜYORUZ’

Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) kararıyla birlikte kendi bankalarındaki faiz kararlarını açıklayacaklarını duyurduğunu anımsatan Gülderdi, “Bütün gözler FED’in faiz kararında. 100 baz puan kadar faiz artıracağını ön görüyoruz. Piyasalarda zaten bu şekilde fiyatladı. Avrupa bankaları ve diğer Orta Asya bankaları da FED’in faiz kararıyla birlikte kendi bankalarında faiz kararlarını açıklayacak. Son 40 yılın enflasyon rakamları açıklanıyor. Bu da faiz kararlarında yukarı yönlü hareketlere neden oluyor. Bununla birlikte diğer bankalarda faizleri agresif olarak artırabilir. Bununla birlikte brent petrolün 102 dolar seviyesinde. Rusya’nın Ukrayna Odessa limanına attığı bir bomba vardı. Bu da tahıl fiyatlarını yüzde 5 oranında yükseltti” diye konuştu. 

Güncel altın ve döviz fiyatları şu şekilde: 
Çeyrek altın: 1650 lira
22 ayar gram altın: 970 lira
Has altın: 1000 lira
Dolar: 17.85
Euro: 18.30

1ha

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