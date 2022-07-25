Cumhurbaşkanı istedi, Erciyes Anadolu Holding personelline yüzde 30 zam yapıldı

FETÖ soruşturması kapsamında el konularak TMSF’ye geçen Erciyes Anadolu Holding çalışanlarına zam müjdesi. CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, personele yapılan yüzde 30 zammı sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri’deki programı sırasında görüştüklerini anımsatan Ertekin, Erdoğan’ın talimatı ile holding personeline maaşlarına yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı.

Verilen zammın 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağını söyleyen Ertekin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sayın cumhurbaşkanımız dün (Cumartesi) 54 Milyar liralık yatırım ile Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihinin en büyük yatırımlarının müjdesini verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Erciyes Anadolu Holding çalışanlarına da büyük bir müjdesi oldu. Kayseri'de cumhurbaşkanımızla görüşme imkânımız oldu. Kendisine holding rakamları ile ilgili bilgi arz ederken, asgari ücret zammını tüm çalışanlara vermemiz talimatını verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 14.000 kişilik Erciyes Anadolu Holding’in tüm çalışanlarına yüzde 30 zam veriyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun.”