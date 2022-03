Sarraf Gülderdi: “Ons bu şekilde devam ederse altın ve TL yönünde yeni rekorlar gelebilir”

Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesiyle birlikte altın ve döviz kurlarındaki fiyatların son durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye’de altın ve dövizdeki hareketlilik devam ediyor. Sarraf İhsan Gülderdi, yeni haftaya altının yukarı yönde hareketle başladığını ifade ederek, “Amerika’nın Rusya üzerinde yaptığı yaptırımlarla birlikte yukarı yönde hareketler gözlemlendi. Özellikle Ons 2 bin dolara yaklaştı. Dolayısıyla altında yukarı yönde hareket etmesine neden oldu. Tabi bununla birlikte döviz fiyatlarında da yukarı yönlü hareketler gözlemleniyor. Altında yeni rekorlar gelebilir. Yatırım tavsiyesi yapmadan önce bunları söylüyorum. Altın TL bazında bin 70 lirayı görmüştü. Ons bu şekilde devam ederse altın ve TL yönünde yeni rekorlar gelebilir” ifadelerini kullandı.

Altın ve Döviz kurlarında fiyat bilgilendirmesi yapan Sarraf Gülderdi, dünya üzerindeki savaş gerginliğinin devam etmesi sürecinde altın fiyatlarının yukarı yönde hareketliliğin devam edebileceğini ifade ederek, “Çeyrek altın şu an Kapalı Çarşı’da bin 500 lira, Cumhuriyet altın 6 bin lira, Gremse altın şu an 15 bin lira, 22 ayar altın 880 lira, has ise 920 liradan alıcısını buluyor. Şu anda dolar 14 lira 30 kuruş seviyesinde Euro ise 15 lira 60 kuruş seviyesinde devam ediyor” dedi.

Son olarak dünya üzerindeki gelişmelerden altının etkilenebileceğini belirten Gülderdi , “Altın dünya üzerinde geçerli bir para birimi olduğu için dünyadaki tüm gelişmelere altında etki yaratır. Özellikle Amerika’nın yaptığı yaptırımlar petrolde yukarı yönde hareket ettirdiği gibi Ons’ta da yukarı yönde hareket ettirir. Bu da altın fiyatlarını TL bazında yukarı yönde hızlı bir şekilde yukarı yönde hareket ettirmesini sağlar” diye konuştu.