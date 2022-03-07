Kayseri'de vaka sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından il il koronavirüs vaka tablosu açıklandı. Kayseri'de vaka sayısında düşüş görülüyor.

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  • 07.03.2022 15:43
  • Güncelleme: 07.03.2022 15:43
Kayseri'de vaka sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Türkiye geneli vaka sayısı haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı aşağı yönlü seyrediyor. Geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 785,79 olan vaka sayısı bu hafta 739,22 olarak kayıtlara girdi. Önceki haftaya göre aradaki düşüş 46,57 farkı oldu.
VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan illeri de açıkladı. Sosyal medya hesabındaki açıklamasında Koca; “19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul” ifadelerine yer verdi. 
 

 

1ha

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