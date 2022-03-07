Develi Belediye, Hatay'dan yenilgiyle döndü

Haftaya lider olarak giren Develi Belediye Sezonun 20'nci haftasında Hatayspor'a konuk oldu. Antakya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-17'lik sonuçla kaybeden Develi takımı ikinci seti 3 sayı farkla kaybetti. Setlerde 2-0 geriye düşen Develi Belediye üçüncü seti de 7 sayı farkla kaybederek maçı set alamadan tamamladı. Lider gittiği Hatay'dan ikinci olarak dönen Develi Belediye Efeler Ligi için Play - Off oynamayı garantiledi. Mavi beyazlı takım gelecek hafta Şanlıurfa takımı Haliliye Belediye'yi ağırlayacak.