Develi Belediye, Hatay'dan yenilgiyle döndü

Erkekler 1'inci Voleybol Ligi takımlarından Develi Belediye hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-0'lık sonuçla yenildi.

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  • 07.03.2022 15:41
  • Güncelleme: 07.03.2022 15:41
Develi Belediye, Hatay'dan yenilgiyle döndü

Haftaya lider olarak giren Develi Belediye Sezonun 20'nci haftasında Hatayspor'a konuk oldu. Antakya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-17'lik sonuçla kaybeden Develi takımı ikinci seti 3 sayı farkla kaybetti. Setlerde 2-0 geriye düşen Develi Belediye üçüncü seti de 7 sayı farkla kaybederek maçı set alamadan tamamladı. Lider gittiği Hatay'dan ikinci olarak dönen Develi Belediye Efeler Ligi için Play - Off oynamayı garantiledi. Mavi beyazlı takım gelecek hafta Şanlıurfa takımı Haliliye Belediye'yi ağırlayacak.

1ha

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