Vali Günaydın: 'Kadınlarımız, yaptıkları çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler'

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Toplumumuzun yapısını şekillendirip güçlendiren, özverinin, asaletin ve sevginin kaynağı olan kadınlarımız, yaptıkları çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler' dedi.

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  • 07.03.2022 15:37
  • Güncelleme: 07.03.2022 15:52
Vali Günaydın: 'Kadınlarımız, yaptıkları çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler'
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Toplumumuzun yapısını şekillendirip güçlendiren, özverinin, asaletin ve sevginin kaynağı olan kadınlarımız, yaptıkları çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler” dedi.

Mesajında, “8 Mart, toplumumuzun temel taşı olan, varlıklarıyla fedakârlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden sonsuz sevgi ve merhamet timsali kadınlarımızın günüdür” diyen Vali Günaydın, “Hayatımızın her anında ve alanında ailesi, ülkesi ve milleti için büyük bir gayret ve fedakârlıkla çalışan kadınlarımız, çok önemli görevler üstlenmiş ve büyük başarılara imza atmışlardır. Toplumumuzun yapısını şekillendirip güçlendiren, özverinin, asaletin ve sevginin kaynağı olan kadınlarımız, yaptıkları çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler. Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (SAV)’in ”Cennet annelerin ayakları altındadır.” hadisi şerifi; annelerimizin, kadınlarımızın hayatımızda ne kadar değerli olduklarını açıkça ortaya koymuştur. Yüreklerinde taşıdıkları sınırsız sevgi, sabır ve fedakârlık duygusuyla hayatımızı anlamlandıran, dünyayı yaşanır kılan en kıymetli, en müstesna değerlerimizdir” ifadelerini kullandı.

Günaydın, “Ülkemiz, dünyada birçok ülkeden önce kadınlarımıza önemli haklar sağlamıştır. 20. Yüzyılın başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, bu konuda dünyanın pek çok ülkesine de ilham kaynağı olmuştur. Kadınlarımız, eğitimden ekonomiye, bilim, hukuk, sanat, siyaset ve spor gibi birçok alanda önemli başarılara imza atarak gurur kaynağımız olmuşlardır. Hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren başta şehit ve gazilerimizin eş ve annelerimizin, dünyamızı sevgi ve şefkatle dolduran tüm fedakâr annelerimizin, kadınlarımızın ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

İHA

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