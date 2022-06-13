Sarraf Gülderdi: “Döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz”

Son günlerde döviz ve altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Döviz ve altın fiyatları 2022 yılının en yüksek seviyelerini gördü. Sarraf İnsan Gülderdi, döviz ve altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta döviz ve altın fiyatlarında yükselişlerin ve inişlerin yaşandığı bir hafta olduğunu söyleyen Gülderdi, “Özellikle döviz bölgesinde 200 puanlık aşağı ve yukarı yönde hareketler gözlendi. Cuma günü itibariyle has altın 1000 ile bin 30 lira arasında iki üç kez aynı hareketliliği yaşadı. Özellikle devletin yapmış olduğu kredi yapılandırmaları ve diğer müdahalerle birlikte yaşanan düşüşler geçici oldu. Müdahaleler aşağı yönlü hareketlerle pek uzun süre dayanamadı ve tekrardan yukarı yönlü hareketlere devam etti. Dövizde 17’nin altına inen dolar, 18’in altına inen Euro vardı ama bu durum birkaç saat içerisinde tekrardan aynı fiyatlarına geri döndü. Fiyatları aşağıya çekmenin küçük hamlelerle olmayacağını bu durumda anlamış olduk” şeklinde konuştu.

‘SADECE FAİZE MÜDAHALE EDEBİLİYORUZ’

Politika faiz oranlarının yükselmesi döviz fiyatlarının aşağıya çekişmesine neden olacağına vurgu yapan Sarraf Gülderdi: “Ülkemizde üreten bir toplum olmadığımız için sadece faizle müdahale edebiliyoruz. Kur korumalı mevduat hesaplarına bu aylık çok büyük bir girişlerin olmadığı gördük. En son 90 milyar TL civarlarında bir giriş vardı. Ama fiyatlar bu şekilde yukarı yönlü hareket ederse 7 ay önce Aralık ayında gördüğümüz zirveyi tekrardan görebiliriz. Çünkü özellikle döviz bölgesine müdahale edemiyoruz, fiyatları durduramıyoruz. Bunun için elimizde olan tek enstrüman Merkez Bankası’nın ya da politika faizimizin yükseltmesidir. Diğer yapılan bütün hamlelerin basit kaldığını gördük. Fiyatların kısa zamanda geri çekileceğini umuyoruz” diye konuştu.

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde:

Çeyrek altın: bin 700 lira,

22 ayar gram altın: bin 7 lira,

Has altın: bin 40 lira,

Euro: 18,20 lira,

Dolar: 17,25 lira.