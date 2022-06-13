Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'nin her bölgesi doğalgaza kavuşacak'

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde yapımı süren doğalgaz çalışmalarını inceledi.

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  • 13.06.2022 14:54
  • Güncelleme: 13.06.2022 14:54
Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'nin her bölgesi doğalgaza kavuşacak'

Özvatan ve Felahiye bölgelerinde ise doğalgaz çalışmalarının başlayacağını ve yıl sonunda bu bölgelere de doğalgaz geleceğini belirtti.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde Nisan ayında ‘Doğal gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni’ ile doğalgaz çalışmaları başlamıştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan’da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çiftlik Mahallesi’nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, “Bu bölgede yapılan doğal gaz çalışmalarını da yerinde inceleme fırsatı bulduk. Hatırlanacağı üzere bu sene inşallah Sarıoğlan’ımızda, Palas’ımızda, Çiftlik’imizde, Akin’imizde, Akkışla’mızda, Gömürgen ve Kululu’muzda doğal gaz ile buluşma söz konusu olacak” dedi.

‘ÖZVATAN VE FELAHİYE DE YIL SONUNDA DOĞALGAZA KAVUŞACAK’
Yıl sonuna kadar Özvatan ve Felahiye bölgelerinde de doğalgaz çalışmalarının başlayacağını belirten Büyükkılıç bu bölgelerin ardından ise Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde de yapılacak doğalgaz çalışmalarıyla Kayseri’nin her bölgesinin doğalgaza sahip olacağını söyledi.
Çalışmalar kapsamında Sarıoğlan ilçesi merkez mahallelerinden Bakarcak, Şenyurt, Gülyazı mahalleri ve merkez mahalle olmayan Palas ve Çiftlik mahallelerine yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı yapılması ve 2 bin 700 haneye ulaşılması planlanıyor.

1ha

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