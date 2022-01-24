Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Yeni haftaya sakin başlayan altın fiyatları belli oldu. Dövizin hareketliliğin seyrinden bahseden Sarraf Gülderdi, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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  • 24.01.2022 12:49
  • Güncelleme: 24.01.2022 12:52
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Merkez Bankası’nın 20 Ocak’ta aldığı kararla beraber faiz kararını sabit tuttu. Sarraf İhsan Gülderdi ise faiz kararından sonra dövizdeki fiyatların değerlendirilmelerini yaparak, “Beklentiler 50 ya da 100 baz puan kadar düşürmekte. Fiyatlarda oynaklık pek söz konusu değil.  Euro 15 lira, 13 lira 40 kuruş seviyesinde de dolar alıcısını bulmakta. Altın fiyatları ise şu an da has altın 795 lira, 22 ayar altın fiyatı 775 lira, çeyrek altın bin 300 lira, yarım altın fiyatı ise 2 bin 600 lira. Cumhuriyet altını 5 bin 200 lira. Piyasalar iki üç haftadır sakin seyrini devam ettiriyor. Önümüzdeki haftalar FED ’in kararı söz konusu. Toplantıdan sonra büyük ihtimalle faiz artırımına gidebilirler. Ons fiyatındaki gelişmeler ise şu şekilde Ukrayna, Rusya gerginliğinden sonra Ons fiyatlarında bildiğinizden üzere yukarı yönde hareket meydana geldi. Gelişen ülke paralarında yukarı yönde hareket ettirebilir. Dolar da yukarı yönde hareket olabilir. Ons fiyatında ise yükseltileceği kanaatindeyim.  Bu fiyatlara pozitif yönde etkileyeceğini ön görüyorum” dedi.

Sarraf Gülderdi, piyasayı baz alarak son iki haftanın değerlendirmesini yaptı. Piyasanın sakin ilerleyişinin sebebini fiyatlardaki belirsizliğe bağladığını söyleyerek, “vatandaş, alım ya da satım yapmamakta. Bu da belirsizlikten kaynaklı. Yukarıdan alanalar vardı. Bunlar, aşağı fiyatlardan bozdurmak istemiyor. Onlarda da sakinlik söz konusu. Fiyatlar tekrardan yukarı yönde hareketliliğe devam ederse, piyasaya biraz nakit girebilir çünkü birçok insan dolar, euro ve altından çıkması için fiyatlarında yukarı yönde hareket etmesi lazım” diye ifade etti. 
 

BGC

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