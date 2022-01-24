Kayseri'de 110 kamera ile 55 kavşakta karla mücadeleye destek veriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Trafik Sinyalizasyon Merkezi'nde 110 kamera ile 55 kavşak ve ana arterlerin izlenerek, özellikle karla mücadele kapsamında yaşanabilecek olumsuzluklara anına müdahale imknı sağladığını belirtti.

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  • 24.01.2022 12:45
  • Güncelleme: 24.01.2022 12:51
Kayseri'de 110 kamera ile 55 kavşakta karla mücadeleye destek veriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Trafik Sinyalizasyon Merkezi’nde 110 kamera ile 55 kavşak ve ana arterlerin izlenerek, özellikle karla mücadele kapsamında yaşanabilecek olumsuzluklara anına müdahale imkânı sağladığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın artan araç sayısıyla birlikte trafik yükünün artacağını öngördükleri için “150. Yılda 150 Proje” arasında yer verdiği Trafik Sinyalizasyon Merkezi, karla mücadele kapsamında büyük kolaylık sağlıyor.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’na bağlı Trafik Kontrol Merkezi’nde akıllı şehircilik projesi kapsamında faaliyet gösteren Trafik Sinyalizasyon Merkezi’nin, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale imkânı sağladığını belirtti.

Merkez sayesinde akıllı trafik yönetimi ile sinyalizasyon sistemine doğrudan müdahale imkânı sağlandığını vurgulayan Büyükkılıç, “Bu proje ile birlikte sabah ve akşam saatlerinde taşıt trafiğinin en üst seviyeye çıktığı pik saatlerde trafik sinyalizasyon sistemine direkt müdahale edilebiliyor. Ayrıca, şuan 110 kamera ile 55 kavşak ve ana arterler 7/24 izleniyor. Merkezde kaza, karla mücadele veya herhangi bir arıza olduğunda ilgili birimlerin olay yerine sevk edilmesi için bilgi veriliyor. Özellikle kış aylarında karla mücadele kapsamında bu proje ekiplerimize büyük kolaylık sağlıyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kontrol merkezinde operatörler tarafından kent trafiği canlı olarak denetlenebildiğini belirterek, “Akıllı kavşak altyapısı ile kavşaklar dinamik olarak araç yoğunluğuna göre sinyalizasyon sürelerini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Sinyal arızaları, trafik kazaları gibi arıza durumlarında kontrol merkezinden hızlı aksiyon alınması sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Merkezden karla mücadele çalışmaları kapsamında da istifade edildiğini dile getiren Büyükkılıç, merkez ile Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda olumsuzluklara anında müdahale edildiğini ifade ederek, ulaşım aksamasının engellendiğini belirtti.

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İHA

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