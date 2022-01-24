Yetim büyüyen kedi, bölgenin maskotu oldu

Yeşilhisar'ın bez bebekleriyle ünlü Soğanlı Mahallesi'nde bir restoran sahibinin yetim bulup büyüttüğü kedi, işletmenin ve bölgenin adeta maskotu oldu.

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  • 24.01.2022 12:47
  • Güncelleme: 24.01.2022 12:48
Yetim büyüyen kedi, bölgenin maskotu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Müşterileri karşılayan ve uğurlayan kedi, yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi. Fotoğraf çektireni çok. 

Kayseri’nin Kapadokya’ya açılan kapısı Yeşilhisar’a bağlı Soğanlı Mahallesi, peri bacaları, taş kiliseleri ve bölge insanının yaptığı bez bebekleriyle ünlü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist bölgeyi ziyaret ediyor. Restoran işletmecisi Yılmaz Aplak’ın sahipsiz halde bulduğu ve ‘Garip’ ismini verdiği kedi de son yıllarda bölgenin maskotu haline geldi. Şu an 7 yaşında olan Garip, işletmeye gelenleri kapıda karşılıyor ve onlarla oynuyor. Sahibi ile de iyi bir ikili olan Garip, en çok ilgiyi yabancı turistlerden görüyor. Turistler, Garip ile fotoğraf çektirmeden işletmeden ayrılmıyor. 

Garip’in, sevecenliğiyle herkesin gönlüne girdiğini belirten Yılmaz Aplak, restorana gelen her insana kendisini sevdirdiğini anlattı. Kediyi, 7 yıl önce sahipsiz halde bulduğunu aktaran Aplak, “Yanımızda büyüdü ve buradan hiç ayrılmaz. Müşterileri kapıda karşılar, onlara kendini sevdirir. Köylüler de dışardan gelen turistler de Garip’i çok sevdi. Özellikle yabancı turistler, Garip’in fotoğrafını çekmeden buradan ayrılmıyor” diye konuştu.

BGC

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