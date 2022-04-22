Sarızlılar, çöp transfer merkezi ve spor tesisi istiyor

Sarız’ın özellikle yayla turizmi açısından çok önemli bir konumda olduğunu belirten Belediye Başkanı Baki Bayrak, sorunları el birliği ile çözeceklerini söyledi.

KayseRadar ve Hunat TV’nin ortak yayınında Ramazan Sohbetleri programına katılan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, sunucular Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sorularını yanıtladı. Seçim vaatlerinden hangilerinin yapılamadığının sorulması üzerine Bayrak, vaatleri arasında yer alan spor tesisi ihtiyacını yerine getiremediklerini anlattı. Tesisin yapılması için her şeyin hazır olduğunu ancak arsa problemini çözemediklerini belirten Bayrak, “Belediyemizin istenen ölçülerde arsası olmadığı için temin edemiyoruz. Mera alanından bir yer tahsis etmeye çalışıyoruz. Devletin yapacağı yatırımda 21 dönümlük bir arazi olması isteniyor. Bunları da biz aşamadık. Şehir merkezine uzakta kalınca bazı şeyleri aşamıyoruz. Belediyemizin normalde 53 dönümlük yeri var ama DSİ taşkın bölge olarak ilan etti. Yatırıma dönüştüreceğimiz alana itiraz ediyorlar. Ödeneklerini ve yatırım planlamalarını yaptırdık ama arsa planlamasını gerçekleştirmedik” dedi.

Yayla evleriyle ilgili de sorun yaşadıklarını anlatan Bayrak, “Kayseri Büyükşehir’de imar edilen yayla evleri ile ilgili proje sunumlarımız vardı. Yine bunda da arsa sorunumuz var. Bizim buraya yaz aylarına çok fazla nüfus yoğunluğu oluyor. Buraya gelip de ev yeri bulamayan ev yaptırmak isteyen o kadar insan var ki, onlara yönelik bir çalışma yapacaktık” diye konuştu.

ÇÖP TRANSFER İSTASYONU PROBLEMİ

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, ilçe merkezinde kalan çöp alanının şehir dışına çıkarılması gerektiğini de söyledi. Çöp alanlarının doğal güzelliklere zarar verdiğini belirten Bayrak, “Küçükbaş hayvanların otlandığı yaylara kadar taşınıyor. Sarız kurulduğundan beri çöpler bu bölgeye dökülüyor. 70 - 80 yıllık bir süreci de biz rafa kaldıracağız ve doğayı kurtarmış olacağız. Doğaya karşı yapmamız gereken bir vefa olarak görüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyemizle yapıyoruz. Büyükşehir bu konuyla ilgili projeleri yaptı. Bizler de arsa tahsisini yaptık, Büyükşehir’e devrettik. Projenin hızlıca gerçekleşmesini bekliyoruz. Çöp transfer istasyonunun yapılması gerçekten Sarız için büyük bir devrim olacak” diye konuştu.

KARAYOLLARI HİZMET ALANI SORUNU

Sarız’da Karayolları’nın yapması gereken yatırımların da olduğunu belirten Bayrak, 7 – 8 yıl önce projelendirilen ve yatırım planına alınan kavşakların ödenek olmadığı için yapılamadığını söyledi. Bir an önce yapılmasını istediklerini vurgulayan Bayrak, “Bu çerçevede bizim girişimlerimiz oldu. Milletvekillerimiz olsun Cumhur ittifakına tamamen bunları aktardık. Giriş çıkış yolları gerçekten bakıma muhtaç. Biz talebimizden de dillendirmekten de vazgeçmeyeceğiz. Yapılması gerektiğini düşünüyoruz çünkü kış ayında havanın eksilere düştüğü dönemlerde bir kaç yamayla geçiştirildi. Okul servisleri falan çok zorda kalıyordu. Geçici kum ve çakılla oralar dolduruldu. Yıllar önce o yollar yapılmış ama tekrardan elden geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“SARIZ DEVLET HASTANESİ YAKINDA AÇILACAK”

Açılış için gün sayan Sarız Devlet Hastanesi hakkında da konuşan Başkan Bayrak, 9 yataklı entegre hastanenin Cumhur İttifakı’nın bir meyvesi olduğunu söyledi. Bayrak, “Gerçekten çok donanımlı, hijyen ve sağlık koşulları olarak konfor açısından güzel bir hastane oldu. Hizmete geçme aşamasında, Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bayramdan sonra Allah izin ederse Mehmet Özhaseki bakanımız ziyarete geldiğinde Cumhur İttifakı milletvekilleriyle bir açılış yapacağız. Hastane için emek veren bürokratlar, milletvekillerimiz var. Gerçekten hızlı bir şekilde bitti. Bayramdan sonra açmayı planlıyoruz” dedi.