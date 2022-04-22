Antalyaspor - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
- 22.04.2022 11:06
- Güncelleme: 22.04.2022 11:06
Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu imzasıyla Spor Toto Süper Lig klasmanından çıkartılan ancak daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla görevlerine iade edilen hakemlerden Cüneyt Çakır da yaklaşık 1.5 ay sonra bu hafta yeniden düdük çalacak.
1ha
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