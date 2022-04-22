Antalyaspor - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

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  • 22.04.2022 11:06
  • Güncelleme: 22.04.2022 11:06
Antalyaspor - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu imzasıyla Spor Toto Süper Lig klasmanından çıkartılan ancak daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla görevlerine iade edilen hakemlerden Cüneyt Çakır da yaklaşık 1.5 ay sonra bu hafta yeniden düdük çalacak.

1ha

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Antalyaspor - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Antalyaspor - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

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