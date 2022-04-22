Antalyaspor - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu imzasıyla Spor Toto Süper Lig klasmanından çıkartılan ancak daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla görevlerine iade edilen hakemlerden Cüneyt Çakır da yaklaşık 1.5 ay sonra bu hafta yeniden düdük çalacak.