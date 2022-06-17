Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.
- 17.06.2022 21:21
- Güncelleme: 17.06.2022 21:21
Kaza, Sarız ilçesinden Kahramanmaraş istikametine giden yolda meydana geldi. 46 AAE 540 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobil takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 1’i ağır 2 kişi ise bölgedeki hastaneye sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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