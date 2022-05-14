Sarıoğlan – Yeşilhisar banliyö tren hattı neden bitirilemedi?

İnşaatına 2014 senesinde başlanan Sarıoğlan - Yeşilhisar banliyö tren hattı projesi, aradan geçen 8 yıla rağmen tamamlanamadı. Kayseri’yi bir uçtan diğer uca ulaşımda kolaylık sağlaması amacıyla planlanan hattın, yapım ve işletme hesaplarındaki değişiklikler nedeniyle hizmete girmediği açıklandı. KayseRadar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını cevaplayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, banliyö hattının neden hizmete alınamadığını açıkladı. Büyükkılıç, “2014’te başlayan bir proje. Yeşilhisar öncelikle ve ardından merkez (Kayseri) hattı İncesu üzerinde. Daha sonra da öbür hat. Demiryollarında yapılanma değişmiş, kriterler değişmiş, şirketler ayrılmış. Daha önceki o yapılanma veya belediyeyle protokol hayata geçmediği için öyle kalmış. Geldiğimizde değerlendirdik. Bu defa rakamlar çok afaki çıktı. Bizim altından kalkabileceğimiz gibi değil. Bizim bir beklentimiz, devletimiz tarafından, Ulaştırma Bakanlığı tarafından böyle bir çalışma yapılabilir mi diye taleplerimiz oldu. Ancak henüz cevap vermediler. Birkaç tane vagon istedik. O konuda da yardımcı olamayacaklarını belirttiler. Şirketlerin yapılanmasının ve yönetmeliklerinin değişmesinden kaynaklı (sorun var). Önceki Demir Yolları tekken şimdi taşıma ayrı diğeri farklı olmuş. Halen daha zaman zaman Ulaştırma Bakanlığımızla bir araya geldiğimizde (bu konuyu) konuşuyoruz“ dedi.

‘TEKRAR ADAY OLACAK MISINIZ?’

Memduh Büyükkılıç, 2024 yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine tekrar aday olup olmayacağının sorulması üzerine de, şu an bunun konuşulmasının erken olduğunu söyledi. “Ben görevde bulunduğum sürece gerekeni yaparım” diyen Büyükkılıç, Uzun emeller değil, görevimin hakkını vermek durumundayım. Şu anda bunun konuşulması için erken” cevabını verdi.

KAYSERİSPOR – SİVASSPOR KUPA FİNALİ

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’un Sivasspor ile İstanbul’da oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı için taraftarın İstanbul’a götürülmesi konusunda belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.