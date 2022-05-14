Panelvan minibüs yanarak hurdaya döndü

Yangın, Kocasinan ilçesi Argıncık Toptancılar sitesinde meydana geldi. Park halindeki panelvan minibüsün ön kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın rüzgârın da etkisiyle aracın tamamına yayıldı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışma sonucu alevleri söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.