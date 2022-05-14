Sarıoğlan'da trafik kazası: 4 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Sarıoğlan ilçesine bağlı Tatılı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
- 14.05.2022 12:07
- Güncelleme: 14.05.2022 12:07
Yaşanan kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Göğüs ve boynundan hafif yaralı olan yaralılardan ikisi Erciyes Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, diğer iki kişi ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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