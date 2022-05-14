Sorgun Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 1.'si gerçekleştirilen kitap fuarı açıldı. 22 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak olan fuarda birçok ünlü yazar okurlarıyla buluşacak.

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  • 14.05.2022 11:59
  • Güncelleme: 14.05.2022 11:59
Sorgun Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı
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Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 1.’si gerçekleştirilen kitap fuarı açıldı. 22 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak olan fuarda birçok ünlü yazar okurlarıyla buluşacak.

Şakir Efendi Kent Meydanı’nda ‘Sevdamız Kitap’ sloganı ile açılan Sorgun Belediyesi Kitap Fuarı’nda 75 yayınevi, 115 marka ve 55 yazar 10 gün boyunca kitapseverlerle buluşacak. Yozgat’ta ilk defa düzenlenen kitap fuarının açılışı Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal tarafından yapıldı. 22 Mayıs Pazar akşamına kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak kitap fuarında söyleyişiler, imza günleri, paneller düzenlenecek. Fuar sabah 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

“Vatandaşımızın kitaba olan ilgisini gördük”

Fuarın açılışına katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, kitap okumanın önemine değinerek, “Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fuar sayesinde öğrencimizin, vatandaşlarımızın kitaba olan ilgisini görmüş olduk. Bu Yozgat’ta bir ilk. Ama kitap fuarlarının Yozgat’ta daha fazla olması gerektiğini de bize göstermiş oldu. Kitap fuarımız çok kalabalık, çocuklarımızın olması gereken yerdeyiz. Çocuklarımız burada olsun, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde olsunlar. Biz çocuklarımızı sadece akademik anlamda değil, sosyal ve kültürel anlamda da yetiştirmemiz lazım. İyi insan olarak yetiştirmemiz lazım onun içinde kitap okumalarını sağlamamız lazım. Aileye, devlete, millete bağlı olması lazım. Bunların hepsini topladığımız zaman topyekun eğitim demektir. Hep beraber Yozgat’a bir eğitim şehri hüviyetine ulaştırırız. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Kitap fuarını geleneksel hale getireceğiz”

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ise, “Bu yıl Sorgun’da ilkini yapıyoruz kitap fuarımızın. Burayı bölgenin en büyük kitap fuarı olarak nitelendirebiliriz. 155 tane yayın evinin bulunduğu ve çok sayıda kitabın bulunduğu bir fuar olacak. İnşallah bunu geleneksel hale çevirip, Yozgat’ta Sorgun’da bu kültürü yerleştirmeye çalışacağız. Bu fuarlarla çocuklarımızın birebir kitaplarla iç içe olacağı bir ortamı kazandırmayı hedefliyoruz. Kitap fuarımız 10 gün boyunca devam edecek. Sorgun’da kültür etkinliği noktasında çok büyük bir etkinlik olacağı düşüncesindeyim” şeklinde konuştu.

İHA

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