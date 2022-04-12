Sarıoğlan'da doğalgaz için temel atıldı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, doğalgaz kullanımı için temel atma gerçekleşti. Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, kurban keserek temel attıklarını söyledi.
- 12.04.2022 16:44
- Güncelleme: 12.04.2022 16:44
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde yaşayan vatandaşların uzun süredir beklediği doğalgaz için müjde Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım’dan geldi. Sarıoğlan’da doğalgaz için ilk kazma vuruldu. Başkan Ayyıldırım, sosyal medyadan yaptığı açıklamada: “Doğalgaz İçin çalışmalar başladı. Bismillah diyerek, kurbanımızı kestik dualarla işe başladık. Kazasız belasız çalışma olmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.
1ha
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