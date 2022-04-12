Çevreyi kirletenlere belediye acımadı

 İncesu Belediyesi daha önce uyarılmasına rağmen inşaat atığı dökerek çevreyi kirleten işletme ve kişilere zabıta ekiplerince cezai işlem uyguladı.

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  • 12.04.2022 16:42
  • Güncelleme: 12.04.2022 16:42
Çevreyi kirletenlere belediye acımadı

İncesu Belediyesi Zabıta ekipleri inşaat mevsiminin başlaması üzerine çevre tedbirlerini artırdı. İnşaat atığını dökerek çevreyi kirleten işletme ve kişilere ekiplerce cezai işlem uygulandı. 

Gönenkent Mahallesi’nde durdurulan bir beton mikserinin beton atığının ilçeye dökmesini engelleyen ekipler, bu gibi denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti. 

Bu arada çevreyi kirletenlere, 5326 sayılı kabahatler kanunun 41’nci maddesi uyarınca 581 bin ila 30 bin TL arasında değişen miktarlarda para cezası uygulanıyor.

1ha

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