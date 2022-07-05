Sarıoğlan Barajı'nda korkutan balık ölümleri

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki barajda yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu. Uzmanlar balıkların su altında oksijensiz kalması nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi.

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  • 05.07.2022 09:48
  • Güncelleme: 05.07.2022 09:48
Sarıoğlan Barajı'nda korkutan balık ölümleri

Sarıoğlan ilçesindeki Sarıoğlan sulama barajında son günlerce nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı balık ölümleri yaşandı. Suyun daha da kızıllaştığı gölette uzmanlar balık ölümleri ile ilgili sudan numune aldı.  İlk incelemede ise balıkların su altında oksijensiz kalması nedeniyle ölmüş olabileceği ifade edildi. 

Geçtiğimiz yıl bu ayda Sarıoğlan barajında çok sayıda balık ölmüş ve kıyıya vurmuştu.

1ha

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