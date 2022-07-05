Aracıyla geri manevra yaparken hastaneye götürmek istediği annesini ezdi

Sivas'ta bir sürücü aracıyla geri manevra yaptığı sırada hastaneye götürmek istediği annesine çarptı, aracın altına sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

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  • 05.07.2022 09:36
  • Güncelleme: 05.07.2022 09:36
Aracıyla geri manevra yaparken hastaneye götürmek istediği annesini ezdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bir sürücü aracıyla geri manevra yaptığı sırada hastaneye götürmek istediği annesine çarptı, aracın altına sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Karşıyaka Mahallesi’nde 102. Sokakta sabah saat 07.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Y.Z.D. idaresindeki 58 NL 061 plakalı araç, evlerinin önünde geriye manevra yaptığı sırada sürücünün annesi Hacer Dökmetaş’a çarptı. Şoförün annesi aracın altına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 75 yaşındaki kadının öldüğü anlaşıldı.

Olay yeri incelemelerinin yapılmasının ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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