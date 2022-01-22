Sanayiciler de kar ve fırtınaya karşı uyarıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB), fırtına ve Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen yoğun kar yağışına karşı sanayicileri uyardı. 

PAYLAŞ
  • 22.01.2022 17:42
  • Güncelleme: 22.01.2022 17:42
Sanayiciler de kar ve fırtınaya karşı uyarıldı

OSB Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında, Kayseri’de 22 Ocak 2022 (bugün) saat 17.00 civarında kuvvetli fırtınanın başlayacağı hatırlatılarak sonrasında ise yoğun kar yağışı olacağı bildirildi. Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen kar yağışına karşı OSB ekiplerinin gerekli hazırlıkları yaptığının belirtildiği açıklamada, bireysel önlemlerin de sanayiciler tarafından alınması istendi.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Özhaseki: 'Milli irade düşmanlarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz'

Özhaseki: “Milli irade düşmanlarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz”

Ağabeyini öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ağabeyini öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis

Memur ve emekliler için ek zam, yürürlüğe girdi

Memur ve emekliler için ek zam, yürürlüğe girdi

Galerici Erkan Tayyar, 'Piyasada ki dalgalanmalar araç satışlarını durdurdu'

Galerici Erkan Tayyar, “Piyasada ki dalgalanmalar araç satışlarını durdurdu”

Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Büyükkılıç: 'Birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir'

Büyükkılıç: 'Birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir'

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor galibiyet hesabında

Kayserispor galibiyet hesabında

Kazım Yücel: 'Herkes yarına umutla bakmak istiyor'

Kazım Yücel: "Herkes yarına umutla bakmak istiyor"

DAHA FAZLA
Elektrik direkleri devrildi

Elektrik direkleri devrildi

Kayseri OSB'de ilk elektrik kısıtlaması kararı alındı

Kayseri OSB’de ilk elektrik kısıtlaması kararı alındı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Büyükşehir karla mücadeleye hazır

Büyükşehir karla mücadeleye hazır

Çetin soğuklar sulama barajını dondurdu

Çetin soğuklar sulama barajını dondurdu