Sanayiciler de kar ve fırtınaya karşı uyarıldı

OSB Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında, Kayseri’de 22 Ocak 2022 (bugün) saat 17.00 civarında kuvvetli fırtınanın başlayacağı hatırlatılarak sonrasında ise yoğun kar yağışı olacağı bildirildi. Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen kar yağışına karşı OSB ekiplerinin gerekli hazırlıkları yaptığının belirtildiği açıklamada, bireysel önlemlerin de sanayiciler tarafından alınması istendi.