Sanayiciler de kar ve fırtınaya karşı uyarıldı
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB), fırtına ve Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen yoğun kar yağışına karşı sanayicileri uyardı.
- 22.01.2022 17:42
- Güncelleme: 22.01.2022 17:42
OSB Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında, Kayseri’de 22 Ocak 2022 (bugün) saat 17.00 civarında kuvvetli fırtınanın başlayacağı hatırlatılarak sonrasında ise yoğun kar yağışı olacağı bildirildi. Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen kar yağışına karşı OSB ekiplerinin gerekli hazırlıkları yaptığının belirtildiği açıklamada, bireysel önlemlerin de sanayiciler tarafından alınması istendi.
BGC
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