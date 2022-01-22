Kapadokya'da 'kar' alarmı

Meteorolojinin uyarıları sonrasında bu akşam beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir İl genelinde ekipler teyakkuz durumuna geçti.

PAYLAŞ
  • 22.01.2022 17:09
  • Güncelleme: 22.01.2022 17:09
Kapadokya'da 'kar' alarmı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteorolojinin uyarıları sonrasında bu akşam beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir İl genelinde ekipler teyakkuz durumuna geçti.

Nevşehir’de bu akşam kent merkezlerinde de başlaması beklenen kar yağışı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Nevşehir’de beklenen yoğun kar yağışına karşı AFAD, Nevşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri teyakkuz durumuna geçti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesi, vatandaşlarımızın ve Kapadokya Bölgesini ziyaret eden turistlerin huzurlu ve güvenli seyahat etmeleri, karayolları ulaşım ağının açık tutulması için; İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerini ziyaret ederek alınan tedbirlere ilişkin bilgi aldı.

Başta Karayolları ekipleri olmak üzere, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle her hangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için 7/24 esasına göre görev yapıyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çetin soğuklar sulama barajını dondurdu

Çetin soğuklar sulama barajını dondurdu

Özhaseki: 'Milli irade düşmanlarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz'

Özhaseki: “Milli irade düşmanlarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz”

Ağabeyini öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ağabeyini öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis

Memur ve emekliler için ek zam, yürürlüğe girdi

Memur ve emekliler için ek zam, yürürlüğe girdi

Galerici Erkan Tayyar, 'Piyasada ki dalgalanmalar araç satışlarını durdurdu'

Galerici Erkan Tayyar, “Piyasada ki dalgalanmalar araç satışlarını durdurdu”

Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor galibiyet hesabında

Kayserispor galibiyet hesabında

Kazım Yücel: 'Herkes yarına umutla bakmak istiyor'

Kazım Yücel: "Herkes yarına umutla bakmak istiyor"

DAHA FAZLA
Elektrik direkleri devrildi

Elektrik direkleri devrildi

Kayseri OSB'de ilk elektrik kısıtlaması kararı alındı

Kayseri OSB’de ilk elektrik kısıtlaması kararı alındı

Sanayiciler de kar ve fırtınaya karşı uyarıldı

Sanayiciler de kar ve fırtınaya karşı uyarıldı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Büyükşehir karla mücadeleye hazır

Büyükşehir karla mücadeleye hazır