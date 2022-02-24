Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, geçtiğimiz günlerde belediyede yetkili bir sendika il başkanının 'Belediyeye bağlı bir kurumun içerisinde FETÖ'cü var' paylaşımını beğenen KAYMEK Müdürü Burhan Çanakpınar ile ilgili açıklama yaptı.

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  • 24.02.2022 20:17
  • Güncelleme: 24.02.2022 20:17
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin, ”Mesele FETÖ’cülük değil. Burada aslında sendikasını kendi özgür iradesiyle değiştiren işçilere bir tehdit var” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, açıklamasında; “Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada belediyede yetkili bir sendika il başkanı bir paylaşım yaptı ve o paylaşımında belediyeye bağlı bir kurumun içerisinde FETÖ’cülerin olduğunu söyledi. Biraz küfürlerle hakaretlerle bu FETÖ’cüleri ajandalarına not ettiklerini söyledi ve onlarla hesaplaşacaklarını, hodri meydan diyerek meydan okudu. Bu paylaşımı ilk beğenen de o kurumun müdürü oldu. Yani Kayseri KAYMEK’in müdürü bu paylaşımı beğendi. Aslında ben o günden beri bekliyorum. Kendi kurumunda FETÖ’cü olduğu iddia edilen bir paylaşımı beğeniyor. Belediye bununla ilgili bir şey yapar mı diye bekledim. Mesela müdürü çağırır mı gel bakalım buraya ne FETÖ’cüsü? Bizim kurumumuzda FETÖ’cü ne geziyor? Sen niye beğeniyorsun paylaşımı? Sen bostan korkuluğu musun orada? diye söylemesini bekledim. Belediyede bunu kendi içerisinde sindirdi, hazmetti. Nasıl bir mideleri var? Nasıl sindirdiler bilmiyorum ama kendi kurumlarında belediyenin içerisinde FETÖ’cüler olduğu iddia ediliyor. Bunu emniyet müdürlüğü çağırmadı. Çağırmasını beklerdim. Senin bu ajandan ne? Gel bakalım buraya. Bana bildirmiyorsun da ajandana not ediyorsun? Kime meydan okuyorsun? Burada ben varım. Ben polisim, savcıyım gel bakalım buraya ver şu FETÖ’cüleri bana demesi gerekiyordu demediler” diye konuştu. 

‘BELEDİYE BİRŞEY YAPMADI BEN ŞİMDİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM’

Yaşanan paylaşımı beğenme olayının altında bir baskı ve tehdit olduğunu iddia eden Şahin, “Denizhan Burhan takma ismiyle bilinen tanınan ve bütün paylaşımlarını böyle yapan, sosyal medya hesabında da adı böyle olan kişinin gerçek ismi Burhan Çanakpınar. KAYMEK müdürü ve bu paylaşımı beğeniyor. Biz onunla ilgili savcılığa gelip, suç duyurusunda bulunduk. Belediye bir şey yapmadı. Emniyet ve savcılıkta muhtemelen çağırmadı. Ben şimdi suç duyurusunda bulunuyorum. Kendi kurumunda FETÖ’cü olduğunu biliyor, hiçbir çalışma yapmıyor ve o paylaşımı utanmadan beğeniyor. Peki işin gerçek boyutu nedir? Yani orada bir FETÖ’cü var mı? Yok. Mesele FETÖ’cülük değil burada aslında sendikasını kendi özgür iradesiyle değiştiren işçilere bir baskı, tehdit var. Aslında o paylaşımı utanmadan beğenen müdür, sendikasını değiştirenleri tehdit ediyor. Belediyenin yapamadığını, içlerine sindirdiğini biz sindiremedik ve şikayette bulunduk. Şimdi savcılığın soruşturmasının sonucunu bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

1ha

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