Şahin: 'Tüketici hakem heyetleri kaymakamlıklardan alınıp ticaret il müdürlüklerine verilmeli'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketici hakem heyetlerinin daha işlevsel ve sonuç odaklı çalışması için kaymakamlıklardan alınıp ticaret il müdürlükleri bünyesinde barındırılmasını istediklerini söyledi.

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  • 15.03.2022 09:54
  • Güncelleme: 15.03.2022 10:09
Şahin: 'Tüketici hakem heyetleri kaymakamlıklardan alınıp ticaret il müdürlüklerine verilmeli'
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketici hakem heyetlerinin daha işlevsel ve sonuç odaklı çalışması için kaymakamlıklardan alınıp ticaret il müdürlükleri bünyesinde barındırılmasını istediklerini söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüketicilerin gününü kutladı. "Konuşulacak sorun bulamadığımız 15 Mart’larda buluşmak istiyoruz" diyen Şahin, "Önceki 15 Mart’larda yaptığımız açıklamalarda tüketicilerin en çok şikayet ettikleri konuları sıralardık. Bankacılık, telekomünikasyon, elektronik ve beyaz eşya servisleri, uzaktan satışlar gibi Bu sene açık ara farkla herkesin yaşadığı bir problemden bahsedeceğiz. Hayat pahalılığı ve fahiş fiyatlar. 2 senedir tüm dünya ile birlikte daha çok ilaç satmak isteyenlerin hastalık ve tedbirler konulu tuzaklarına düştük. Bundan sonraki süreçte daha çok silah satmak isteyenlerin savaş tuzağına düşmeden bu ülkenin insanına geçim sıkıntısından değil de, eğitim sıkıntısından, tatil rezervasyonlarında nelere dikkat etmemiz gerektiğinden, konut kredisindeki taksit sayısından bahsetmek istiyoruz. Bizi yönetenlerden beklentimiz bu ortamın sağlanması. Bizi zincir marketlerle karşı karşıya koymalarını değil, zincir marketlerin zam yapmak için bir bahane bulamadıkları ekonomik güven ve istikrar ortamının sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

Şahin, "Tüketici hakem heyetlerinin daha işlevsel ve sonuç odaklı çalışması için kaymakamlıklardan alınıp ticaret il müdürlükleri bünyesinde barındırılmasını bekliyoruz. Tüketici Kanunu’nda yapılacak değişiklik ya da eklemelerin yangından mal kaçırılırcasına değil de, bizlerle yani, tüketici örgütleri ile istişare içinde yapılmasını bekliyoruz. Yasanın idari yaptırım ayağı çalışmıyor. İdari yaptırımlara özel bir önem verilmesini ve ilgili il müdürlüklerine talimat gönderilmesini bekliyoruz. Tüketici mahkemelerinden beklentimiz, yasanın ruhuna ve amacına aykırı uygulamaları, belirsizlikleri ortadan kaldıracak emsal kararlar almaları. Bazı kişi ya da kurumların görüş yazılarına göre değil de kanunun ruhuna göre karar vermelerini bekliyoruz. Son olarak da bu günün sahibi tüketicilerden beklentimizi de söyleyelim. Hak arama bilincini kaybetmeyip gelecek nesle hak aramanın bize kişilik kazandıracağını aktarmalıyız. Bunun için tüketici örgütlerine üye olarak destek olmalılar. Üyelikten çeşitli sebeplerle uzak duruyorlar ise en azından sosyal medya platformlarından bizi takip etsinler" ifadelerini kullandı.

İHA

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