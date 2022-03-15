Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli'ye ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen '14 Mart Tıp Bayramı Ödülleri' kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC, 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

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  • 15.03.2022 09:20
  • Güncelleme: 15.03.2022 09:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli'ye ödül
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ’14 Mart Tıp Bayramı Ödülleri’ kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC, 14 Mart Bilim Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından ’14 Mart Tıp Bayramı Ödülleri’ sahiplerine tevdi edildi. Ödüller kapsamında ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle ERÜ tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarından dolayı 14 Mart Bilim Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

İHA

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