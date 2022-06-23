Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde rekor uzlaşma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin üçüncü uygulama etabında 621 adet bağımsız bölümden 380 adet bağımsız bölümün uzlaşma görüşmelerinin tamamlandığını ve sözleşmesinin imzalandığını belirtti.

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  • 23.06.2022 12:17
  • Güncelleme: 23.06.2022 12:43
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde rekor uzlaşma
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin üçüncü uygulama etabında 621 adet bağımsız bölümden 380 adet bağımsız bölümün uzlaşma görüşmelerinin tamamlandığını ve sözleşmesinin imzalandığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi, doğusunda ise Açık Sokak ile çevrelenen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3’üncü uygulama etabında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 14 Haziran Salı günü başlayan Büyükşehir’in vizyon projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 3’üncü uygulama etabı uzlaşma görüşmeleri hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle tamamlandı. Uzlaşma görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bir hafta gibi kısa bir sürede, mevcutta bulunan 621 adet bağımsız bölümden, 380 adet bağımsız bölümün uzlaşma görüşmesini tamamladık ve sözleşmesi imzalandı. Şimdiden hak sahiplerine hayırlı olsun” dedi. Başkan Büyükkılıç, üçüncü etap uzlaşma görüşmelerine vatandaşların yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak, afet riskine önlem alınacak nitelikte kentsel refah sağlayan, sosyal alanları bulunan, kente mimari ve sosyal anlamda değer katacak proje çerçevesinde yürütülen uzlaşma görüşmeleri, tüm hak sahipleri ile eşit, adil, şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi.

48 BİN METREKARELİK 3’ÜNCÜ UYGULAMA ETABI

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3’üncü uygulama etabı kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi doğusunda ise Açık Sokak ile çevreleniyor. 48 bin metrekarelik 3’üncü uygulama etabında 90 adet parsel, bu parsellerde 76 adet bina, 535 adet konut, 64 adet işyeri, 22 adet depo olmak üzere toplam 621 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Ayrıca yürütülen çalışmalar çerçevesinde deprem yönetmeliğine uygun olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış eski yapılar da dönüşüm projesi ile temizlendi.

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İHA

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