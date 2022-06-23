Başkan Gülsoy'dan KGC'ye ziyaret

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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  • 23.06.2022 12:04
  • Güncelleme: 23.06.2022 12:43
Başkan Gülsoy'dan KGC'ye ziyaret
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleşen ziyarete KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO yönetim kurulu üyeleri ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yönetimi katıldı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte Kayseri’nin gelişimine katkı sunacak çalışmalar yapacaklarını söyleyen Başkan Gülsoy, “Başkanımı ve şahsında tüm yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Hem sektöre, hem şehrimize büyük katkılar vereceğinize eminiz. Buna da sonsuz inancımız var. Etik ve doğru bir habercilikle insanları bilgilendireceksiniz, bilgilendiriyorsunuz da. Allah sizlerden razı olsun. Basınımız bizim olmazsa olmazımız. Yani sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz ama bu sıkıntıları da üst seviyeye çıkarmak değil, bunların üzerinden gelmek için de yardımcı oluyorsunuz. Biz her zaman için hem odamız hem de şahsi olarak da cemiyetimizle iyi ilişkiler kurduk. Bu konuda da bir ve beraber bu şehrin gelişimine katkı sağlayacağız. Her türlü ve sizin de sorunlarınızda herhangi bir şeyde yardımcı olacağımızı ve yanınızda olduğumuzu da belirtmek isterim. Fitneye, dedikoduya fırsat vermeden güzel bir şekilde görev yapacağınıza eminiz diyoruz. Tekrar tebrik ediyorum. Allah utandırmasın. Bir ve beraber güzel görevler yapmayı da Rabbim birlikte nasip etsin diyorum” dedi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tabi ki her zaman birlikte hareket etmekten ve burada görmekten onur duyduğumuz ticaret odamızın başkanı ve yönetim kurulu üyelerini burada görmekten son derece mutluyuz. Malumunuz Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yakın zamanda bir seçim yaptı ve tekrar üyelerimiz bize görev verdi. Sayın Başkanım Ömer Gülsoy’un nezdinde Ticaret Odası’nın bütün mensuplarına teşekkür ediyorum. Başkan ve yönetim kurulunu burada görmekten son derece mutluyuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Gülsoy, Başkan Kösedağ ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin merhum başkanı Veli Altınkaya anısına dikilen fidanların sertifikasını takdim etti. Daha sonra Başkan Gülsoy ve KTO yönetimi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Kayseri Lokantacılar Odası ve Kızılay Şubesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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İHA

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