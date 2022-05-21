Sağlıkta şiddet masaya yatırıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde yer alan Nizam ve Adalet Kulübü ve Sağlık İyilik Hareketi Topluluğu tarafından sağlık hukuku isimli panel düzenlenerek, sağlıkta şiddet ve mobbing konuları masaya yatırıldı. ERÜ Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu Danışman Öğretmeni Prof. Dr. Ekrem Ünal, 'Öğrencilerin mobbing ve sağlıkta şiddet konularını öğrenmesi, bilinçlenmesi çok önemli' dedi.

PAYLAŞ
  • 21.05.2022 14:31
  • Güncelleme: 21.05.2022 16:57
Sağlıkta şiddet masaya yatırıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde yer alan Nizam ve Adalet Kulübü ve Sağlık İyilik Hareketi Topluluğu tarafından sağlık hukuku isimli panel düzenlenerek, sağlıkta şiddet ve mobbing konuları masaya yatırıldı. ERÜ Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu Danışman Öğretmeni Prof. Dr. Ekrem Ünal, “Öğrencilerin mobbing ve sağlıkta şiddet konularını öğrenmesi, bilinçlenmesi çok önemli” dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen panele, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Bahadır Türkmen Arıkan, Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yakup Çetinkaya, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Panel sonrası açıklamalarda bulunan ERÜ Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu Danışman Öğretmeni Prof. Dr. Ekrem Ünal, “Erciyes Üniversitesi’nin 2 çalışkan öğrenci kulübünün beraber yaptığı bir etkinlikte bulunuyoruz. Arkadaşların çok güzel işler yaptığını düşünüyorum. Çünkü meslek hayatlarının erken döneminde böyle programlar yapabilme, sağlıkta şiddeti dile getirmeye çalışma ve Türkiye’de bir birinden duayen hocalarımızı da davet ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ne yazık ki meslek hayatımızda bir çocuk doktoru yetiştiriyorsunuz ama bir menenjit tedavisi nasıl yapılır bilmiyor. Bu bir eksiklik, aynı zamanda gerçek hayatta kendilerine yarayacak. Mobbing, sağlıkta şiddet bunların her birini öğrenmesi, bilinçlenmesi çok önemli. Onları da biz kendilerine kataraktan bu konuda bilgilerini artırmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın da, “Pandeminin bize getirmiş olduğu en büyük sıkıntılardan biriside maalesef sağlıkta şiddet olaylarıdır. Çünkü toplumsal düzenin bir hayli sıkıntıya, sekteye uğradığı bu dönemde sağlıkta şiddet olayları maalesef artarak, devam etti. Bu konuyla alakalı da bir panel düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Umut ediyorum ki, panel ve yayınlanan bildirgeyle birlikte hem toplumsal farkındalık oluşur hem de bunun çözüm önerileri bir an önce artık yürürlüğe girer diye tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

ERÜ Nizam ve Adalet Kulübü Başkanı Turan Uçar ise, “Biz sağlıkta şiddet ve mobbing konularını ele alacağımız bir panel de bir araya geldik. Panelimiz 2 oturum şeklinde oluşuyor. İl dışından gelen hocalarımız oldu. Çok çeşitli meslek gruplarından öğrencilerimiz ve misafirlerimiz söz konusu. Amacımız bir farkındalık gerçekleştirmek ve insanların dikkatini çekebilmek” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sağlıkta şiddet masaya yatırıldı

Sağlıkta şiddet masaya yatırıldı

Özdemir, Ankara-Kayseri arasında köprü oldu

Özdemir, Ankara-Kayseri arasında köprü oldu

Ulaşım A.Ş.'den temassız ulaşımda 'Her gün 1 biniş ücretsiz' Kampanyası

Ulaşım A.Ş.'den temassız ulaşımda 'Her gün 1 biniş ücretsiz' Kampanyası

Başkan Büyükkılıç'tan Çerkes Sürgünü'nün 158. Yılı mesajı:

Başkan Büyükkılıç'tan Çerkes Sürgünü'nün 158. Yılı mesajı:

Tomarzalı öğrencilere 'sinema' morali

Tomarzalı öğrencilere 'sinema' morali

Talas'ta Mehmet Karamercan Kütüphanesi'nin temeli atıldı

Talas'ta Mehmet Karamercan Kütüphanesi'nin temeli atıldı

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

5
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

6
Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YRP Başkanı Narin: 'Değişmeden siyaset yapacağız'

YRP Başkanı Narin: “Değişmeden siyaset yapacağız”

Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu

Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu

DAHA FAZLA
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Develi Eski Kaymakamı Murat Duru, Çankaya kaymakamı oldu

Develi Eski Kaymakamı Murat Duru, Çankaya kaymakamı oldu

Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'PKK ve FETÖ'ye kucak açanlar şimdi NATO'ya girmek istiyorlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'PKK ve FETÖ'ye kucak açanlar şimdi NATO'ya girmek istiyorlar'

3 bin 652'nci doğumunda kendi bebeğini kucağına aldı

3 bin 652'nci doğumunda kendi bebeğini kucağına aldı