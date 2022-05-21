Özdemir, Ankara-Kayseri arasında köprü oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'ye sık sık gelerek, şehrin sorunlarının Ankara'ya taşınması ve çözümü noktasında adeta bir köprü görevi görüyor.

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  • 21.05.2022 14:30
  • Güncelleme: 21.05.2022 16:58
Özdemir, Ankara-Kayseri arasında köprü oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’ye sık sık gelerek, şehrin sorunlarının Ankara’ya taşınması ve çözümü noktasında adeta bir köprü görevi görüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, her fırsatta vatandaşlar ve partililerle bir araya gelerek, şehrin sorunlarının çözümü noktasında büyük çaba sarf ediyor. İsmail Özdemir, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ile İl Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu bir heyet ile Kayseri Valiliği görevine atanan Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Ziyarette Vali Çiçek’e hayırlı olsun dileklerinde bulunan İsmail Özdemir, vatandaşların sıkıntılarının da sorunlarını ileterek çözümü noktasında girişimlerde bulundu.

Valilik ziyaretinin ardından MHP İl binasında Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika temsilcileri ile bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, sendika temsilcilerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve kurumlardaki çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı. Özdemir, MHP il binasındaki toplantıdan sonra Talat ve Mediha çifti ile Emine ve Bekir çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Hacılar ilçesinde 25. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci’nin kabrini ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Hacılar İlçe Başkanlığında vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili bilgiler aktaran Özdemir, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı’nda da gençlerle bir araya gelerek, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin Türk Gençliğine buyurduğu ‘4K İlkesi’ni paylaştı.

Yaptığı ziyaretler ve vatandaşlarla yaptığı görüşmelerde notlar alan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gece geç saatlerde Ankara’ya geri döndü.

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İHA

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