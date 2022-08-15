Sağlık Bakanlığı, engelli kadrosunda bin 356 işçi alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre merkez ve taşra teşkilatından işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere bin 356 engelli sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilana göre adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ‘esube.iskur.gov.tr’ internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapabilecekler.

Adayların sistemde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak ve ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapma hakkı olacak.