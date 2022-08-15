Düğün Fotoğrafçısı Bekir Işık: 'Yaz düğünlerinde dış çekimlere ilgi daha fazla'

2 yıl süren koronavirüs süreci sonrası düğünlerini erteleyen çok sayıda çift, bu yaz dünya evine girmeye başladı. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte çiftler özel günlerini ölümsüzleştirmek için fotoğrafçıların yolunu tutuyor. Peki düğün sahipleri genellikle nasıl çekimleri tercih ediyor ve fiyatlar ne kadar?

Kayseri’de yapılan düğün fotoğrafı çekimlerinin tarihi mekanlarda gerçekleştirildiğini söyleyen fotoğrafçı Bekir Işık, “Çekimlerimiz genelde dış çekim odaklı oluyor. Farklı illerden gelen müşterilerimiz gündoğumu ve günbatımı olarak Kapadokya’yı tercih ediyor. Kayseri içerisindeki müşterilerimize ise plato çekimi ayrıca dış çekim talebinde tarihi yerlere götürüp çelim yapıyoruz. Kayseri’de yalnızca bizim yapmış olduğumuz VİP hizmet var, müşteriler memnun kalıyor. Gün boyu araç desteği sağlıyoruz ve çekim yapıyoruz. Kış sezonunda plato tarzı çekimler daha ağırlıklı oluyor” diye konuştu.

‘ELİNE MAKİNE ALAN HERKES FOTOĞRAFÇI OLUYOR’

Sektör olarak resmi olmadan fotoğraf çekimi yapan kişilere herhangi bir yaptırım olmadığını belirten Işık, bu durumun mağduriyetlere de sebep olduğunu anlattı. Işık, “Sektörde şöyle bir sıkıntımız var; eline fotoğraf makinesi alan herkes fotoğrafçı olduğunu zannediyor. Müşterilerden de olumsuz dönüş alıyoruz, ucuz diyerek o kişilerle çekim yapıyorlar daha sonra bize geliyorlar, çekimleri beğenmiyorlar. Bu konuda valiliğe sunum yapmıştık, yanıt bekliyoruz. Herkes bildiği işi yapsın, müşteriler mağdur olmasın” şeklinde konuştu.

DÜĞÜN FOTOĞRAFI FİYATLARI

Düğün fotoğrafı çekimi fiyatları hakkında da bilgi veren Bekir Işık, düğün albümlerinin bütçeye göre belirlendiğini söyledi. Işık, “Albüm fiyatları ise minimum bin 500 lira maksimum 10 bin liraya kadar çıkıyor. Tercihe ve isteğe göre değişiyor. Video klip isterse farklı, normal albüm farklı oluyor ve herkesin bütçesine göre yapıyoruz” dedi.