Sağlık Bakanı Koca'ya alkışlı ve ıslıklı protesto
Konya'da silahla vurularak şehit edilen doktorun cenaze törenine katılmak üzere Kayseri'ye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alkış ve ıslıklarla protesto edildi.
- 07.07.2022 14:03
- Güncelleme: 07.07.2022 14:03
Dün Konya’da hastası tarafından silahla vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’nın Develi ilçesinde gerçekleştirilecek olan cenaze törenine katılmak üzere Kayseri’ye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cenaze alanına gelirken alanda bulunan hekimler tarafından alkış ve ıslıklarla protesto edildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN