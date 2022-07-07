Sağlık Bakanı Koca’ya alkışlı ve ıslıklı protesto

Dün Konya’da hastası tarafından silahla vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’nın Develi ilçesinde gerçekleştirilecek olan cenaze törenine katılmak üzere Kayseri’ye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cenaze alanına gelirken alanda bulunan hekimler tarafından alkış ve ıslıklarla protesto edildi.