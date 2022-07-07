Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Kayseri'nin turizm merkezlerinden Soğanlı'da 2019'da başlatılan ve pandemi nedeniyle ara verilen sıcak hava balon turları yeniden başlatıldı. 

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  • 07.07.2022 13:58
  • Güncelleme: 07.07.2022 13:58
Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Bölgesi’nde balon turizminin yeniden başladığı duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ticaret, sanayi, sağlık, gastronomi, doğa gibi değerlerine balon turizmini de eklediklerini ifade etti. Kayseri turizmini çeşitlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Kayseri’yi her yönüyle turizm şehri yapmak öncelikli hedefimizdir. Kapadokya’mızın giriş kapısı olan, peri bacaları, kayadan oyma kiliseleri, manastırları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Soğanlı Vadisi de eski günlerine artık geri dönüyor. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile geçtiğimiz günlerde Yeşilhisar ilçemiz Soğanlı bölgemizde incelemelerde bulunmuştuk. Adeta hazineyi bağrında barından bu bölgemizde turizmin en güzel aktörü ve destinasyonu haline getirmek için hemen harekete geçtik. Kapadokya’nın giriş kapısında balon turizmi yeniden başladı” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, balon turizminin Kayseri turizmine ciddi katkılar sunacağını sözlerine ekledi.

1ha

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