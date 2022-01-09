Sağlık Bakanı Koca, Kayserispor'a teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü maçında sahaya Turkovac logolu formayla çıkan Yukatel Kayserispor Kulübüne teşekkür etti.

PAYLAŞ
  • 09.01.2022 18:36
  • Güncelleme: 09.01.2022 18:36
Sağlık Bakanı Koca, Kayserispor'a teşekkür etti

Kayserispor, Süper Lig'in 20'nci haftasında evinde Altay ile yaptığı karşılaşmaya çubuklu forma ile çıktı. Kayserispor'un formasında Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Turkovac aşısının logosu ile "Aşını ol" ifadesine yer verildi.

Sosyal medya hesabında Kayserispor'un forma paylaşımını alıntılayan Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında "Yukatel Kayserispor, Altayspor’la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac’ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Altay: 0 (Maç bitti)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Altay: 0 (Maç bitti)

Başkan Çolakbayrakdar: 'Basın çalışanları halkın sesidir'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Basın çalışanları halkın sesidir'

Pazarda mevsim ürünleri daha ucuz

Pazarda mevsim ürünleri daha ucuz

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: 'Kültepe, Kayserilinin sahip çıkmasıyla korunur'

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Kültepe, Kayserilinin sahip çıkmasıyla korunur"

Şehit yakınlarıyla 'İyi varsın Eren filmini izledi'

Şehit yakınlarıyla 'İyi varsın Eren filmini izledi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde organik eğitim başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde organik eğitim başlıyor

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hikmet Karaman: 'Galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım'

Hikmet Karaman: 'Galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım'

Bakkallar ve Bayiler Odası'nın başkanı değişmedi

Bakkallar ve Bayiler Odası'nın başkanı değişmedi

DAHA FAZLA
Minik İlgi, SMA hastası için taş koleksiyonunu satışa çıkardı

Minik İlgi, SMA hastası için taş koleksiyonunu satışa çıkardı

Kimlik kartlarında 'e-İmza' dönemi başlıyor

Kimlik kartlarında ‘e-İmza’ dönemi başlıyor

Güreş Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Güreş Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Özdemir: 'Maaşlardaki iyileştirme vatandaşı memnun etti'

Özdemir: “Maaşlardaki iyileştirme vatandaşı memnun etti”

Kocasinan Belediyesi, ürettiği aspir yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Kocasinan Belediyesi, ürettiği aspir yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor