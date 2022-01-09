Sağlık Bakanı Koca, Kayserispor'a teşekkür etti

Kayserispor, Süper Lig'in 20'nci haftasında evinde Altay ile yaptığı karşılaşmaya çubuklu forma ile çıktı. Kayserispor'un formasında Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Turkovac aşısının logosu ile "Aşını ol" ifadesine yer verildi.

Sosyal medya hesabında Kayserispor'un forma paylaşımını alıntılayan Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında "Yukatel Kayserispor, Altayspor’la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac’ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.