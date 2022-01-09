Minik İlgi, SMA hastası için taş koleksiyonunu satışa çıkardı

Koleksiyonundaki doğal taşları burada satışa sunan Sever, elde edeceği geliri Amasya’da yaşayan SMA hastası Lina bebeğin tedavisi için bağışlayacağını açıkladı.

Talas Belediyesi’nin iki haftada bir Harman Mahallesi’nde kurduğu antikapazarı, Kayseri başta olmak üzere çevre illerden de büyük ilgi görüyor. Antika Pazarı’nın bu haftaki minik stant sahibi oldukça dikkat çekti. İlkokul 4. sınıf öğrencisi İlgi Sever, koleksiyonunda bulunan özel taşları, meraklılarına satmak için bugün ilk defa pazarda stant kurdu. Amacı ise elde ettiği geliri, SMA hastalığıyla mücadele eden Amasyalı Lina bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere bağışlamak.

Sosyal medya üzerinden annesi vasıtasıyla Lina bebekten haberdar olduğunu anlatan İlgi Sever, yardım kampanyasına bu şekilde destek olmak istediğini dile getirdi. Doğal değerli taşları çok sevdiğini ve koleksiyon oluşturduğunu ifade eden Sever, “Lina bebek için kampanya yapıldığını duyunca ben de bu taşları satarak ona katkı sunmaya karar verdim. Normalde koleksiyonumdaki taşlarımı kimseyle paylaşmam. Ama burada bir bebeğin hayatı söz konusu olduğu için taşlarımı satacağım” dedi.

Satışların güzel gittiğini de anlatan İlgi Sever, Antika Pazarı’na gelen vatandaşların Lina bebek için katkı sunmasını istedi. Sever, doğal taşları 10 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuyor.