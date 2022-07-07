Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri'ye geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da silahla vurularak şehit edilen doktorun cenaze törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
- 07.07.2022 13:06
- Güncelleme: 07.07.2022 13:06
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Konya’da hastası tarafından silahla vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’nın Develi ilçesinde gerçekleştirilecek olan cenaze törenine katılmak üzere Kayseri’ye geldi.
Bakan Koca’yı havaalanında Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve yerel yöneticiler karşıladı. Bakan Koca ve beraberindekiler daha sonra cenazeye katılmak üzere Develi ilçesine geçti.
1ha
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