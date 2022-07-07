Ali İhsan Kabakcı 'Kayseri'de binlerce gence yüzme öğreteceğiz'
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 'Taşınabilir (portatif) havuzları Kayseri'nin 3 bölgesine yerleştirerek çocuklarımızın buralarda eğitim almalarını sağlayacağız' dedi.
- 07.07.2022 12:34
- Güncelleme: 07.07.2022 12:34
Spor okullarına başvurunun 20 bine ulaştığını söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “En çok ilgiyi gören branşlardan biri yüzme sporu oldu. Bu nedenle olimpik havuzumuzun dışında taşınabilir (portatif) yüzme havuzları aldık. İnşallah Kayseri’nin Argıncık, Talas, Erkilet, Melikgazi ve Develi bölgelerinde portatif havuzla birlikte binlerce sporcuya, gence yüzme öğreteceğiz” dedi. Sene boyunca devam eden ve her dönemi 1 ay süren spor okulları yaz aylarında en kalabalık günlerini yaşıyor.
1ha
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