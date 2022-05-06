Sağanak yağış, şemsiye satışlarını arttırdı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre Kayseri ve ilçelerinde hafta sonu da dahil sağanak yağış etkili olacak. Yağmura hazırlıksız yakalanan birçok kişi ise şemsiyecilerin yolunu tuttu. Şeffaf şemsiyelerin fiyatı 25 lirayken, bastonlu şemsiyeler ise 150 liradan satılıyor.

Şemsiye satışı yapan Ahmet Yıldırım, kentte etkili olan yağışların işlerine olumlu yansıdığını söyledi. Meteoroloji tahminleri doğrultusunda ürün hazırlığı yaptıklarını da belirten Yıldırım, “Meteoroloji bizi zaten uyarmıştı. Biz de buna hazırlıydık. Şemsiye satışlarında artış yaşadık, çok talep vardı. Bu kadarını tahmin etmiyorduk ama elimizdeki tüm şemsiyeleri sattık diyebilirim. İnsanlar şemsiye için artık kalite veya model aramıyor. Sadece yağmurdan kurtulmak istiyorlar. Bu nedenle en çok satılan şemsiyeler naylon şeffaf olanlardı. Eskiden gelen müşteriler modellere dikkat ediyordu ama artık o durum yok” diye konuştu.