Rektör Karamustafa'dan Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıldönümü mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıldönümü dolasıyla mesaj yayımladı.

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  • 20.07.2022 10:48
  • Güncelleme: 20.07.2022 12:20
Rektör Karamustafa'dan Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıldönümü mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıldönümü dolasıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 20 Temmuz 1974’de başlayan ve zaferle sonuçlanan Kıbrıs Barış Harekâtının önemine dikkat çeken Rektör Karamustafa, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 48 yıl önce olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk halkının güvencesi olmaya devam edeceğini kaydetti. Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;

“Akdeniz havzasında stratejik öneme sahip Kıbrıs’ta Türk halkına yönelik baskı, zulüm ve katliamın yanında adanın Rumlaştırılma çalışmalarını uluslararası güçler görmezlikten gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti adadaki garantörlük hakkını kullanarak 1974 yılı Temmuz’unda adaya barış harekatını yapmak zorunda kalmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin haklı müdahalesi ile adadaki Türk halkının varlığı güvence altına alınmış ve adada bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolu açılmıştı. Bugün gelinen noktada Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı ve 1974’teki Barış Harekatın önemi daha iyi anlaşılmaktır. Zaman zaman birtakım oyunlarla Kıbrıs’taki Türk halkının egemenliğini ve varlığını yok etmeye yönelik oyunlar oynansa da ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne de Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz buna asla müsaade etmeyecektir. Adadaki Türk varlığı sonsuza kadar devam edecektir. Bu vesilelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutluyor ve Kıbrıs Barış Harekâtı şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

İHA

Kayseri Gündem
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