Büyükşehir'den kardeş şehir Mostar'da sergi ve sertifika töreni

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Bosna Hersek'teki kardeş şehir Mostar'da, Mostar Yunus Emre Enstitüsü'nde mesleki eğitim ve sanat kursları sergi ve sertifika töreni gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
  • 20.07.2022 10:35
  • Güncelleme: 20.07.2022 12:21
Büyükşehir'den kardeş şehir Mostar'da sergi ve sertifika töreni
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Bosna Hersek’teki kardeş şehir Mostar’da, Mostar Yunus Emre Enstitüsü’nde mesleki eğitim ve sanat kursları sergi ve sertifika töreni gerçekleştirdi.

Bosna Hersek’in Mostar şehri ile imzalanan kardeş şehir protokolü çerçevesinde ilişkileri yoğunlaştıran Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığı ile sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğine devam ediyor. Gerek Kayseri gerekse kardeş şehir Mostar’da binlerce gence ulaşan KAYMEK, eğitim ve sanat kursları çerçevesinde kardeş şehir Mostar’da çalışmalarını sürdürürken, KAYMEK Mostar ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde mesleki eğitim ve sanat kursları sergi ve sertifika töreni gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören sergide filografi, ahşap boyama ve ebru kurslarda yapılan yaklaşık 200 ürün sergilendi. Törende, kursları başarıyla bitiren 160 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber ve KAYMEK eğitimcisi Tarik Zagori’in konuşmaları, öğrencilere sertifika takdimi ve ikramın ardından program sona erdi.

Bu çerçevede, kardeş şehir Mostar’da faaliyetlerde bulunan KAYMEK, Mostar tesisinde iki ülke kültürlerinin ortak değerlerinden olan geleneksel el sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak, orada bulunan kardeş şehrin gençlerine bu el sanatlarını öğretmek adına düzenlediği mesleki eğitim ve sanat kurslarına devam ediyor.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Güven timleri hız kesmiyor

Güven timleri hız kesmiyor

Ağaçta asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Ağaçta asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir'in 3.5 milyar TL'lik yatırımının toplu açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir'in 3.5 milyar TL'lik yatırımının toplu açılışını yapacak

Avrupalı Türkler'e Talas karşılaması

Avrupalı Türkler'e Talas karşılaması

Büyükşehir'in geleneksel doğa kampı başlıyor

Büyükşehir'in geleneksel doğa kampı başlıyor

Rektör Karamustafa'dan Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıldönümü mesajı

Rektör Karamustafa'dan Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıldönümü mesajı

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
HSK kararnamesi ile Kayseri'ye gelen-giden hakim ve savcılar

HSK kararnamesi ile Kayseri’ye gelen-giden hakim ve savcılar

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Battalgazi'de 23 blok, 1000 dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Battalgazi'de 23 blok, 1000 dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Büyükşehir'in bilim kampları coşkulu başladı

Büyükşehir'in bilim kampları coşkulu başladı

DAHA FAZLA
Şeffaf Oda'da başkan-vatandaş bir arada

Şeffaf Oda'da başkan-vatandaş bir arada

Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı

Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı

Ayhan Teltik: 'Kayseri, bundan sonra eğitimde konuşulan bir şehir olacak'

Ayhan Teltik: 'Kayseri, bundan sonra eğitimde konuşulan bir şehir olacak'

Rehber Öğretmen Özen: 'Öğrenciler tercih yaparken muhakkak uzmanından yardım almalı'

Rehber Öğretmen Özen: “Öğrenciler tercih yaparken muhakkak uzmanından yardım almalı”

Başkan Çolakbayrakdar 'Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örneğiz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örneğiz'