Rektör Çalış'tan KGC'ye ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

PAYLAŞ
  • 16.06.2022 11:27
  • Güncelleme: 16.06.2022 11:35
Rektör Çalış'tan KGC'ye ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyarete Rektör Mustafa Çalış ve Başkan Kösedağ’ın yanı sıra KGC Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Ziyarette KGC ile daha çok iş birliğine imza atacaklarını söyleyen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Öncelikle tekraren genel kurulda cemiyet başkanı seçilmelerinden dolayı başkanımı ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Kayserimize, vatanımıza ve milletimize gazetecilik alanında hizmetlerinizin daha üst düzeyde devam edeceğini niyaz ediyor ve bekliyoruz. Ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Erciyes Üniversitesi, sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle Kayseri’nin gözbebeği. Dolayısıyla Erciyes Üniversitesi, Kayserimizin tüm dinamikleriyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Bir taraftan eğitim - öğretim faaliyetlerini devam ettirirken, diğer taraftan da her türlü araştırma - geliştirme başta olmak üzere sosyal, kültürel her türlü faaliyetlerde başta Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere şehrimizin tüm dinamikleriyle iş birliği içerisinde şehrimize ve devletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Büyük imzalar attık. Özellikle genç gazetecilerimize verilen ödüller, onların değerlendirilmesi Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültemizin birlikte yaptığı programları aslında birliğimizin bir göstergesi. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum, tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte birçok iş birliğine ve projeye imza atacağımızı da ifade etmek istiyorum” dedi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belki de kamu kurum ve kuruluşları arasında en iyi anlaşabildiğimiz ERÜ ve iletişim fakültesidir. Bundan sonra da umarım daha farklı ve güzel iş birlikleri içerisinde Kayseri’ye hizmet etmiş oluruz. Tekrardan hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çağdaş Atan resmen Kayserispor'da

Çağdaş Atan resmen Kayserispor’da

4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü

Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü

Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis

Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis

Kayseri'de dehşete düşüren cinayette şüpheli sağlık kontrolüne götürüldü

Kayseri'de dehşete düşüren cinayette şüpheli sağlık kontrolüne götürüldü

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tomarza Sarımehmetli'de Bahar Şenliği düzenlendi

Tomarza Sarımehmetli'de Bahar Şenliği düzenlendi

Motorin, yeni zamla birlikte rekor fiyata ulaşacak: 29 lira 84 kuruş

Motorin, yeni zamla birlikte rekor fiyata ulaşacak: 29 lira 84 kuruş

DAHA FAZLA
Büyükşehir'in 5'inci şiir yarışması 'Dadaloğlu' teması ile gerçekleştirilecek

Büyükşehir’in 5’inci şiir yarışması ‘Dadaloğlu’ teması ile gerçekleştirilecek

Rektör Çalış'tan KGC'ye ziyaret

Rektör Çalış'tan KGC'ye ziyaret

200 bin metrekare alana yağmurlama ve damla sulama sistemi kuruldu

200 bin metrekare alana yağmurlama ve damla sulama sistemi kuruldu

ERÜ Rektör Yardımcısı görevden alındı, sebebi merak ediliyor

ERÜ Rektör Yardımcısı görevden alındı, sebebi merak ediliyor

Kayseri'de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi