200 bin metrekare alana yağmurlama ve damla sulama sistemi kuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından çim alanlara yağmurlama ile ağaçlandırma sahalarında damla sulama sistemleri kuruldu.

Kayseri’de bulunan çim alanlardaki, Kadir Has Kültür Park alanı 105 bin metrekare, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı-Mahrumlar Kavşağı 23 bin metrekare, Talas Bulvarı 5 bin 500 metrekare, Komando Caddesi 5 bin metrekare, Tacettin Veli Bulvarı bin 500 metrekare, Kartal Şehitliği bin metrekare, Altınoluk Hobi Bahçesi bin metrekare, Aşık Veysel Bulvarı 3 bin metrekare, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı bin metrekare, Doğu Garajı bin metrekare olmak üzere toplam 147 bin metrekare alana otomatik yağmurlama sistemi yapıldı. Ağaçlandırma sahalarında ise 75 bin metre boru, 210 adet vana gurubu, 6 bin spring, 50 bin metre damlama borusu ile Molu Kavşağı bin metrekare, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kavşağı, Buğdaylı Kavşağı 15 bin metrekare, Asri Mezarlık yamaçları 10 bin metrekare olmak üzere toplam 45 bin metrekare alana da damla sulama sistemi kuruldu. Kayseri’deki çim ve ağaçlandırılan alanlar içerisinde toplam 200 bin metrekare civarında ekili ve dikili alanda sulama altyapısı güçlendirildi.

YAĞMURLAMA VE DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNİN BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR

Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar halinde yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme ‘Yağmurlama Sulama Yöntemi’ adı veriliyor. Damla sulama ve yağmurlama sistemleri ile su tasarrufu sağlanırken, çim ekiminde kaymak tabakası nedeniyle tohumun çıkmama riskini ortadan kaldırır. Meyilli arazilerde erozyona neden olmadan sulamaya imkân sağlamak için yağmurlama sulama tercih edilir, damla sulama sisteminde ise suyun, bir boru ve vanalardan oluşan bir sistem aracılığıyla bitkinin tabanına yavaşça damlaması sağlanır ve bu sayede kavşaklar ve yamaçlarda ki ağaçlandırma çalışmalarında damla sulama sistemleriyle zamandan ve sudan tasarruf, daha sağlıklı yetiştirme koşulları ve daha yüksek verim elde edilir.