ERÜ Rektör Yardımcısı görevden alındı, sebebi merak ediliyor
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay görevinden alındı. Sıtkı'nın, üniversitenin düzenlediği bahar şenliğinde öğrencilerin söylediği ve gündem olan İzmir Marşı nedeniyle görevden el çektirildiği iddia edildi.
- 16.06.2022 11:14
- Güncelleme: 16.06.2022 11:14
ERÜ rektörlük yönetim kadrosunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay görevinden alındı. Görevden almanın sebebi merak ediliyor.
İddiaya göre, 7 Haziran tarihinde DJ Ersin’in Bahar Şenliklerinde verdiği konserde, binlerce öğrencinin İzmir Marşı’nı okuması görevden almaya gerekçe gösterildi. Görev değişikliğine gidilmesinin perde arkası merak edilirken, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın bu konuda açıklama yapması bekleniyor.
1ha
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