Kayseri'de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu cinayetinde katil zanlısı Yakup K. ile birlikte babası ve eşi adliyeye sek edildi.

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  • 16.06.2022 10:32
  • Güncelleme: 16.06.2022 11:12
Kayseri'de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu cinayetinde katil zanlısı Yakup K. ile birlikte babası ve eşi adliyeye sek edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu’nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yakup K.’yi gözaltına aldı. Yakup K. ifadesinde, Sevil Kutlu’yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye, yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti. İtiraf üzerine harekete geçen cinayet büro amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis, vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

Babası ve eşi de adliyeye sevk edildi

Emniyette işlemleri tamamlanan Yakup K. ile birlikte babası A.K. ve eşi R.K. de adliyeye sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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